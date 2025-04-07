التربية تعلن جدول امتحانات التوجيهي

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى على فترتين يوميًا، حيث ستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
ويأتي هذا الإعلان ضمن استعدادات الوزارة لإتمام الامتحانات في مواعيدها المحددة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد من قبل جميع الطلبة.
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