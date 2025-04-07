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التربية تعلن جدول امتحانات التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 07-04-2025 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 لطلبة الصف الثاني عشر. وسيبدأ أول أيام الامتحانات يوم الخميس الموافق 19 حزيران 2025، على أن تُختتم يوم الخميس الموافق 10 تموز 2025.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُجرى على فترتين يوميًا، حيث ستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويأتي هذا الإعلان ضمن استعدادات الوزارة لإتمام الامتحانات في مواعيدها المحددة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد من قبل جميع الطلبة.


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