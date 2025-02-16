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التربية تعلن دوام المدارس في رمضان

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 16-02-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، أن يكون دوام مديريات التربية والتعليم خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

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وأوضحت الوزارة أن الحصة الأولى ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة 40 دقيقة، ومدة الحصة الصفية لمدارس الفترتين 35 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:50.


وبينت الوزارة أن فترة الإستراحة في مدارس الفترة الواحدة تكون 10 دقائق ، وإلغاء استراحة الـ 5 دقائق بين الحصص، وتنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة 1:50 دقيقة، في حين تم إلغاء الحصة الثامنة.
وفيما يتعلق بمدارس الفترتين يبدأ الدوام للفترة الصباحية الساعة 9 صباحا، والفترة المسائية الساعة 12:50.


وأشارت الوزارة إلى أن مدة الحصة ستكون 35 دقيقة، وتكون مدة الإستراحة 10 دقائق وإلغاء استراحة الـ 5 دقائق بين الحصص.


وبحسب الوزارة تنتهي الحصة السادسة للفترة الصباحية في تمام الساعة 12:40، فيما تنتهي الحصة السادسة للفترة المسائية الساعة 4:30.


كما قررت الوزارة إلغاء حصص النشاط للصفوف التي يزيد مجموع حصصها عن 30 حصة أسبوعيا.من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية


في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة، وفي مدارس الفترتين (35) دقيقة، وإلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص، وبهذا ينتهي دوام الفترة الصباحية في مدارس الفترتين الساعة 12:40، أما بالنسبة للفترة المسائية؛ فتبدأ الحصة الأولى الساعة 12:50 وتنتهي الحصة السادسة الساعة 4:30.

 


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