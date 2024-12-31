التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك

07:15 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت وزارة التربية والتعليم انه تم صرف مستحقات العاملين على حساب البرامج الآتية: اضافة اعلان





🔹التعليم الإضافي/ أردنيين

🔹مسائي سوريين

🔹رياض الاطفال

🔹والمخيمات



وطلبت منهم مراجعة البنوك الخميس لاستلامها .