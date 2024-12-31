 
الثلاثاء 2024-12-31 08:54 م
 

التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 31-12-2024 07:15 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  اعلنت وزارة التربية والتعليم انه  تم صرف مستحقات العاملين على حساب البرامج الآتية:اضافة اعلان


🔹التعليم الإضافي/ أردنيين 
🔹مسائي سوريين 
🔹رياض الاطفال 
🔹والمخيمات 

وطلبت منهم مراجعة البنوك الخميس لاستلامها .
 
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