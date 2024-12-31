التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك

🔹التعليم الإضافي/ أردنيين
🔹مسائي سوريين
🔹رياض الاطفال
🔹والمخيمات
وطلبت منهم مراجعة البنوك الخميس لاستلامها .
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