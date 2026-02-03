التربية تُعلن عن فرص تدريبية للمعلمين الأردنيين في أمريكا شامل كل تكاليف السفر

ويستمر البرنامج لمدة ستة أسابيع، ويُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي 2026/2027، ويتضمن تغطية كاملة لتكاليف السفر ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى جميع النفقات المتعلقة بالإقامة والبرنامج التدريبي.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://fulbright.irex.org
للتسجيل، وذلك في موعد أقصاه 14 شباط 2026. ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل البرنامج، يمكن الاطلاع على الرابط: www.irex.org/fulbright-tca
.
وأكدت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم من قبل السفارة الأمريكية وفق استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع العلم أن الوزارة لن تتحمل أي نفقات مالية مرتبطة بالبرنامج، داعية جميع مديريات التربية والتعليم لتعميم هذه الفرصة على معلمي المدارس الثانوية في مختلف المحافظات.
