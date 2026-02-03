الثلاثاء 2026-02-03 05:19 م

التربية تُعلن عن فرص تدريبية للمعلمين الأردنيين في أمريكا شامل كل تكاليف السفر

الثلاثاء، 03-02-2026 03:29 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالإشارة إلى كتاب معالي وزير الداخلية رقم ٥٩١/٤١٩ تاريخ 6 كانون الثاني 2026، عن توافر فرصة تدريبية مميزة للمعلمين المتميزين في المدارس الثانوية الأردنية في تخصصات اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ضمن برنامج Fulbright Teaching Excellence & Achievement Program (TEA) الممول بالكامل من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان


ويستمر البرنامج لمدة ستة أسابيع، ويُعقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي 2026/2027، ويتضمن تغطية كاملة لتكاليف السفر ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى جميع النفقات المتعلقة بالإقامة والبرنامج التدريبي.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://fulbright.irex.org
 للتسجيل، وذلك في موعد أقصاه 14 شباط 2026. ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل البرنامج، يمكن الاطلاع على الرابط: www.irex.org/fulbright-tca
.

وأكدت الوزارة أن اختيار المرشحين سيتم من قبل السفارة الأمريكية وفق استيفاء جميع الشروط المطلوبة، مع العلم أن الوزارة لن تتحمل أي نفقات مالية مرتبطة بالبرنامج، داعية جميع مديريات التربية والتعليم لتعميم هذه الفرصة على معلمي المدارس الثانوية في مختلف المحافظات.
 
 


