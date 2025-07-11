الجمعة 2025-07-11 08:44 م
 

التربية تعلن عن موعد اعلان نتائج التوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 11-07-2025 08:28 م
الوكيل الإخباري-    كشف أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الجمعة، أن  نتائج الثانوية العامة ستكون في الثلث الأول من شهر آب المقبل.اضافة اعلان
 
 
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