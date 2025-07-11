التربية تعلن عن موعد اعلان نتائج التوجيهي

08:28 م

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الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الجمعة، أن نتائج الثانوية العامة ستكون في الثلث الأول من شهر آب المقبل. اضافة اعلان

