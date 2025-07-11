التربية تعلن عن موعد دوام المدارس

وقال العجارمة بتصريحات لـ "التلفزيون الاردني" ان موعد بدء السنة الدراسية في المدارس الخاصة ستكون للمعلمين بـ 24 من شهر آب المقبل وللطلبة 31 من شهر آب المقبل.
وكان قد وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب كتابًا رسميًا إلى وزارة التربية والتعليم، ذكروا خلاله أن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون في 17/08/2025 ، ومطالبين بتأخير الدوام إلى 24/08/2025 ليتسنى لأولياء الأمور شراء حاجيات ومستلزمات أبنائهم الطلبة ، وهو ما زاد من حالة الالتباس بشأن التاريخ الفعلي للعودة إلى المدارس.
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