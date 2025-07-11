الجمعة 2025-07-11 11:17 م
 

التربية تعلن عن موعد دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الجمعة، 11-07-2025 08:44 م
الوكيل الإخباري-   كشف  أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الجمعة ان موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، في المدارس الحكومية للمعلمين سيكون ب 17آب المقبل واللطلبة بـ 24 من شهر آب المقبل.اضافة اعلان


وقال العجارمة بتصريحات لـ "التلفزيون الاردني" ان  موعد بدء السنة الدراسية في المدارس الخاصة ستكون للمعلمين بـ 24 من شهر آب المقبل وللطلبة 31 من شهر آب المقبل.

وكان قد وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب كتابًا رسميًا إلى وزارة التربية والتعليم، ذكروا خلاله أن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون في 17/08/2025 ، ومطالبين بتأخير الدوام إلى 24/08/2025 ليتسنى لأولياء الأمور شراء حاجيات ومستلزمات أبنائهم الطلبة ، وهو ما زاد من حالة الالتباس بشأن التاريخ الفعلي للعودة إلى المدارس.
 
 
gnews

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