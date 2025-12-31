الأربعاء 2025-12-31 04:02 م

"التربية" تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والإداريين

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 31-12-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك عبر رابط الترفيع للموظفين للعام 2025: (https://academy.moe.gov.jo/upgrades).

اضافة اعلان


وبينت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن الترفيعات شملت 18285 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2025.


ولفتت إلى أن القائمة تضمنت ترفيع 17393 من الفئة الأولى، و892 من الفئة الثانية، و126 من الدرجة الأولى إلى الخاصة.


ومن المنتظر صدور قرارات تصويب أوضاع الدرجات لمن حصلوا على مؤهلات علمية جديدة وتقدموا بها خلال عام 2025 لإدارة الموارد البشرية خلال كانون الثاني 2026، بعد تدقيقها حسب نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.


على صعيد متصل، أعلنت الوزارة قوائم الترقية لرتب المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك عبر رابط الرتب (https://academy.moe.gov.jo/grantingrank).
وبينت الوزارة أن الترقيات شملت 2116 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، مشيرة إلى أن تلك الترقيات شملت جميع الرتب، فتقرر ترقية 307 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و172 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و437 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و1187 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و13 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.


وهنأ وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، الزملاء الذين شملتهم الترفيعات والترقيات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والإداريين

خلال لقائه فعاليات مجتمعية

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار

56566

أخبار محلية مقطع بعنوان: هكذا يتم خداعنا في الإعلانات التجارية

العقبة

أخبار محلية سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في خليج العقبة حتى نهاية نيسان 2026

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية الخشمان: عام جديد نُجدّد فيه ثبات الدولة ووحدة الموقف

زم

فيديو منوع متداول حول العالم: رجل مسن يتنقّل من مسجد إلى آخر حاملًا عُدّته في حقيبته لترميم نُسخ قديمة من القرآن الكريم

شييي

تكنولوجيا تحكم أفضل وحماية أكبر.. واتساب يختبر ميزة الأجهزة المتصلة على آيفون



 






الأكثر مشاهدة