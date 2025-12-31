"التربية" تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والإداريين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك عبر رابط الترفيع للموظفين للعام 2025: (https://academy.moe.gov.jo/upgrades).

وبينت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن الترفيعات شملت 18285 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2025.



ولفتت إلى أن القائمة تضمنت ترفيع 17393 من الفئة الأولى، و892 من الفئة الثانية، و126 من الدرجة الأولى إلى الخاصة.



ومن المنتظر صدور قرارات تصويب أوضاع الدرجات لمن حصلوا على مؤهلات علمية جديدة وتقدموا بها خلال عام 2025 لإدارة الموارد البشرية خلال كانون الثاني 2026، بعد تدقيقها حسب نظام إدارة الموارد البشرية رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.



على صعيد متصل، أعلنت الوزارة قوائم الترقية لرتب المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك عبر رابط الرتب (https://academy.moe.gov.jo/grantingrank).

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت 2116 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، مشيرة إلى أن تلك الترقيات شملت جميع الرتب، فتقرر ترقية 307 لرتبة معلم مساعد/ إداري تربوي مساعد، و172 لرتبة معلم/ مساند تربوي، و437 لرتبة معلم أول/ إداري تربوي أول، و1187 لرتبة معلم خبير/ إداري تربوي خبير، و13 لرتبة معلم قائد/ إداري تربوي قائد.