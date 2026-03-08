التربية تعلن موعد التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2026

10:33 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026، وذلك اعتبارًا من صباح يوم غد الاثنين 9 آذار الحالي وحتى مساء يوم الخميس 29 آذار الحالي. اضافة اعلان





وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أنه لن تُمدَّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ، وستكون إجراءات التسجيل حسب التالي: الطلبة النظاميون سيحصلون على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل، بينما طلبة الدراسة الخاصة وفق الخطة الجديدة سيحصلون على طلبات اشتراكهم من خلال مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل، أما الطلبة الموجودون خارج المملكة فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم.



وبالنسبة لطلبة الخطط القديمة (جيل 2007 فما قبل)، من غير المستكملين لمتطلبات النجاح أو رفع المعدل، سيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الرابط (exams.moe.gov.jo)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، وتُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع المشترك غير الأردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها، محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية بقياس 4×6، بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.



وبيّنت الوزارة أن على الطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد إحضار الوثائق الآتية لإرفاقها بطلب الاشتراك: صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر للأردني (لا يلزم تصديقها)، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر، إضافة إلى صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة بقياس 4×6 سم.



أما طلبة الدراسة الخاصة الجدد فعليهم إحضار الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها، التي سُمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.



وأشارت الوزارة إلى أن رسوم الاشتراك تبلغ 20 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية، و50 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة، وللطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة): 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكوَّن من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكوَّن من ورقتين.



وأوضحت الوزارة أن الكتب المقررة للامتحان العام 2026 هي حسب التالي: يتقدّم جميع المشتركين وفق الخطة الجديدة للجزأين الأول والثاني من الامتحان العام وفق المناهج والكتب المدرسية المقرّرة للطلبة النظاميين للعام الدراسي 2025/2026، ويتقدم مشتركو الخطة القديمة (جيل 2007 فما قبل) وفق مناهجهم الدراسية للصف الثاني عشر للعام الدراسي الماضي 2024/2025.







