التربية تعلن موعد امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 لطلبة الصف الحادي عشر.

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وسيبدأ أول أيام الامتحانات يوم الخميس الموافق 31 تموز 2025، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس الموافق 7 آب 2025.