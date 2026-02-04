الأربعاء 2026-02-04 11:57 ص

التربية تعلن نتائج التوجيهي التكميلي غداً الخميس - رابط

التربية تعلن نتائج التوجيهي التكميلي الخميس
 
الأربعاء، 04-02-2026 10:05 ص
الوكيل الإخباري-  تعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025، يوم غد الخميس الموافق 5 شباط، عند الساعة الخامسة مساءً .اضافة اعلان


وسيتم نشر النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي:  (https://tawjihi.jo)
 
 


