التربية تعلن نتائج التوجيهي التكميلي غداً الخميس - رابط

وسيتم نشر النتائج عبر الرابط الإلكتروني التالي: (https://tawjihi.jo)
