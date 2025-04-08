"التربية" تعلن نتائج بطولة الشطرنج المدرسية للمرحلة الثانوية

الوكيل الإخباري- انطلقت نهائيات البطولة المدرسية الخامسة للشطرنج عبر الإنترنت للمرحلة الثانوية (طلاب وطالبات)، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

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وأشاد نائب رئيس الاتحاد ومدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، بالبطولة التي بدأت تصفياتها منذ نحو شهر ونصف، مؤكدا حرص الوزارة والاتحاد على توفير السبل اللازمة لإقامة البطولات في مختلف الألعاب لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة الألعاب التي يرغبون بها.