"التربية" تعلن نتائج بطولة الشطرنج المدرسية للمرحلة الثانوية

وأشاد نائب رئيس الاتحاد ومدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل طويقات، بالبطولة التي بدأت تصفياتها منذ نحو شهر ونصف، مؤكدا حرص الوزارة والاتحاد على توفير السبل اللازمة لإقامة البطولات في مختلف الألعاب لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة الألعاب التي يرغبون بها.
وتوج أمين سر الاتحاد ومدير الرياضة المدرسية الدكتور مصلح البطوش الفائزين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: فئة الطالبات فازت بالمركز الأول إيمان صوان من مديرية الجامعة برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثاني هبة الحجاوي من مديرية عمان برصيد 8 نقاط ، وفي المركز الثالث حلا الشرع من مديرية إربد برصيد 7 نقاط.
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