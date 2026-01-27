التربية تعمم أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للمسار الأكاديمي على الحقول

ثانياً، الطاقة الاستيعابية، حيث شددت الوزارة على التزام مديريات التربية والتعليم بالطاقة الاستيعابية لكل حقل، بحيث لا تتجاوز نسبة المقبولين في أي حقل ٣٠٪ من العدد الكلي.
ثالثاً، في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للحقل، سيتم إجراء المفاضلة بين الطلبة على أساس التحصيل الأكاديمي، من خلال اعتماد متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر مدرسياً.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الأسس تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنظم للطلبة وفق رغباتهم وقدراتهم الأكاديمية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل حقل دراسي.
-
أخبار متعلقة
-
"الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة
-
الأردن ومصر يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة
-
إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين
-
وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك
-
اتفاقية تعاون بين "اليرموك" و"إنتاج" لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل
-
الحنيطي يرعى افتتاح مؤتمر اليوم العلمي الثاني للثقافة العسكرية
-
حملة لإزالة أكشاك مخالفة في شارع الأردن - صور
-
"تنظيم الطيران المدني" والسفارة التركية تبحثان تعزيز التعاون