التربية تعمم أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للمسار الأكاديمي على الحقول

الثلاثاء، 27-01-2026 02:43 م

الوكيل الإخباري- عمّمت وزارة التربية والتعليم أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للعام الدراسي 2026/2027 ضمن المسار الأكاديمي على الحقول المختلفة.

وحددت الوزارة الأسس الرئيسية للتوزيع على النحو الآتي: أولاً، الرغبة، حيث يتم تعبئة النموذج الإلكتروني للرغبات من قبل الطلبة حسب أولوياتهم، ويُسحب النموذج ورقياً ويوقع من قبل الطالب وولي أمره، مع الإشارة إلى أن الرابط الإلكتروني لتعبئة الرغبات والمواد الاختيارية سيُعلن لاحقاً.


ثانياً، الطاقة الاستيعابية، حيث شددت الوزارة على التزام مديريات التربية والتعليم بالطاقة الاستيعابية لكل حقل، بحيث لا تتجاوز نسبة المقبولين في أي حقل ٣٠٪ من العدد الكلي.


ثالثاً، في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للحقل، سيتم إجراء المفاضلة بين الطلبة على أساس التحصيل الأكاديمي، من خلال اعتماد متوسط المعدل المئوي للصفين العاشر والحادي عشر مدرسياً.


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الأسس تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنظم للطلبة وفق رغباتهم وقدراتهم الأكاديمية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل حقل دراسي.

 
 


