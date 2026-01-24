السبت 2026-01-24 02:17 م

التربية تعمم بتنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات

السبت، 24-01-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   عممت وزارة التربية والتعليم على مدارس المملكة، بضرورة تنفيذ حملات توعية للطلبة بعدم الإلقاء العشوائي للنفايات، وذلك عبر الإذاعة المدرسية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، إن التعميم يأتي ذلك ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الوزارة انسجاما مع البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام2026-2027، الذي أطلقته الحكومة أخيرا في خطوة تعكس التزاما وطنيا شاملا بحماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين واقع النظافة العامة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز السلوك البيئي المسؤول.


وأضاف أن الوزارة عممت كذلك على المدارس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية للمحافظة على نظافتها وإيلاء ذلك الأهمية القصوى، وأوعزت للمعنيين في مديريات التربية بالمتابعة الحثيثة والمستمرة لتفعيل هذه الإجراءات.


وأشار الحياصات إلى أهمية إطلاق وتنفيذ المسابقات والأنشطة البيئية التي تعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وتسهم في الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات بهدف محاربة هذه الظاهرة والحد منها، وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطلبة، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة ومسؤولياته تجاهها.

 
 


