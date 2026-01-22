التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم

كما شددت الوزارة على ضرورة احتفاظ المديريات بكافة المعززات الرسمية التي تؤيد دوام المعلمين، محذرة من أن أي تقصير في توثيق الدوام وفق هذه الآلية سيعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية والإدارية.
