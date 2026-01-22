الخميس 2026-01-22 12:14 م

التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم

الخميس، 22-01-2026 11:48 ص

الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية والتعليم بضرورة تشديد الرقابة على دوام المعلمين المكلفين على حساب التعليم الإضافي للطلبة الأردنيين.

ووفق التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن الالتزام بجهاز البصمة يعتبر شرطا أساسيا لغايات إنشاء ورفع كشوف المطالبات المالية الشهرية إلى مركز الوزارة.

 

وأوضح التعميم أنه في حال وجود أعطال فنية في أجهزة البصمة، يجب تقديم تقرير فني مفصل من قسم الشبكات في المديرية يثبت خضوع الجهاز للصيانة.


كما شددت الوزارة على ضرورة احتفاظ المديريات بكافة المعززات الرسمية التي تؤيد دوام المعلمين، محذرة من أن أي تقصير في توثيق الدوام وفق هذه الآلية سيعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية والإدارية.


وتاليا التعميم:

 


Image1_1202622114655551757113.jpg

 
 


