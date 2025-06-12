التربية تعمم على المنصات التعليمية التي تقدم برامج أو مواد تعليمية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم على المنصات التعليمية التي تقدم برامج أو مواد تعليمية(مبنية على منهج دراسي) ضرورة مراجعة وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم الخاص لغايات ترخيص منصاتها.

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‏وأكد مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتور طارق الطراونة أن الوزارة مستمرة في استقبال الطلبات حتى مساء يوم الاثنين الموافق 30/6/2025.