الخميس 2025-06-12 06:30 م
 

التربية تعمم على المنصات التعليمية التي تقدم برامج أو مواد تعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 12-06-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   عممت وزارة التربية والتعليم على المنصات التعليمية التي تقدم برامج أو مواد تعليمية(مبنية على منهج دراسي) ضرورة مراجعة وزارة التربية والتعليم/ إدارة التعليم الخاص لغايات ترخيص منصاتها.

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‏وأكد مدير إدارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتور طارق الطراونة أن الوزارة مستمرة في استقبال الطلبات حتى مساء يوم الاثنين الموافق 30/6/2025.


وبين الدكتور الطراونة أن الوزارة فتحت باب استقبال طلبات ترخيص المنصات التعليمية منذ بداية العام الحالي

 
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