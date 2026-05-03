التربية تفتح باب التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية اعتباراً من اليوم الأحد – تفاصيل

04:04 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بدء تسجيل الأطفال من مواليد عام 2021 في رياض الأطفال (KG2) التابعة للمدارس الحكومية، وذلك للعام الدراسي 2026-2027. اضافة اعلان





وبحسب الإعلان، يستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 4 حزيران 2026، حيث سيتم رصد أسماء الأطفال رباعيًا مع أرقام هواتف أولياء أمورهم لدى مديرات المدارس، والاحتفاظ بقاعدة بيانات خاصة لحين الطلب.



وأوضحت الوزارة أنه سيُقبل في صف الروضة المستوى الثاني جميع الأطفال من مواليد 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021، وذلك وفقًا لأولوية القبول المحددة في تعليمات رياض الأطفال الحكومية لسنة 2015 والمنشورة على موقع الوزارة.



ودعت الوزارة أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم إلى التواصل مع مديريات التربية والتعليم أو المدارس المعنية، للاطلاع على الإرشادات الخاصة بإجراءات التسجيل.





