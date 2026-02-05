التربية تفعل موقع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي 2025 - رابط

الخميس 2026-02-05 05:05 م

ز
الخميس، 05-02-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري-   فعلت وزارة التربية والتعليم الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن النتائج عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس.

للدخول إلى الموقع أنقر هنا
 
 


