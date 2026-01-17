السبت 2026-01-17 05:03 م

"التربية": تفعيل رابط التقدّم لقرعة الحج لموظفي الوزارة والميدان التربوي

"التربية": تفعيل رابط التقدّم لقرعة الحج لموظفي الوزارة والميدان التربوي
"التربية": تفعيل رابط التقدّم لقرعة الحج لموظفي الوزارة والميدان التربوي
 
السبت، 17-01-2026 03:20 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط التقدّم لقرعة أداء مناسك الحج لموظفي الوزارة والعاملين في الميدان التربوي.اضافة اعلان


ودعت الوزارة، في بيان لها، الراغبين بالتسجيل إلى تعبئة البيانات المطلوبة عبر الرابط المرفق
https://apps.moe.gov.jo/moe/sso/

وإنشاء حساب في حال عدم وجود حساب مسبق على المنصة، وذلك حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.
كما دعت الوزارة المعلمين إلى الاطلاع على شروط التقدّم للقرعة، والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أنه، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، مضاعفة عدد بعثة المعلمين لموسم حج 1447 هـ من 60 إلى 120 حاجًا، بما فيهم محارم الإناث وزوجات المعلمين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

نعـي فـاضل شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي

ت

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر القطارنة وزوغانه وأبوحمور والطوال

ت

أخبار محلية %72 نسبة إشغال فنادق العقبة نهاية الأسبوع

مصر: ندرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

عربي ودولي مصر: ندرس دعوة ترامب للسيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة

أخبار محلية الادارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية توزّع نشرات توعوية للحفاظ على البيئة

ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة

عربي ودولي ترامب يدعو أردوغان لعضوية مجلس السلام في غزة

بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة

أخبار محلية بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة

وزير التربية: "تكميلية التوجيهي" نموذج في الانضباط والمسؤولية

أخبار محلية وزير التربية: "تكميلية التوجيهي" نموذج في الانضباط والمسؤولية



 






الأكثر مشاهدة