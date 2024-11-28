 
الخميس 2024-11-28 06:40 م
 

“التربية” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الخميس، 28-11-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية فوز وزارة التربية والتعليم الأردنية بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي.

اضافة اعلان


وهنأت المنظمة العربية الوزارة بهذا الإنجاز، الذي يُعد مؤشرًا على تقدم المملكة الأردنية الهاشمية في التعليم، الذي يؤكد التزامها بحق الطلبة في التعليم.


من جانبه، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال مشاركته في حفل جائزة التميز الحكومي العربي – الدورة الثالثة، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتورعزمي محافظة، الذي أقيم اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، أن فكرة مشروع الدمج والتنوع في التعليم انطلقت من مبدأ تكافؤ فرص التعليم لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.
وبين أن الوزارة خطت خطوات واسعة باتجاه تحقيق فرص التعليم للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء منظومة تشاركية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة والذي يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير السياسات والخدمات والبرامج التعليمية.


وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي؛ الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.

 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تنقلات وتعيينات في الأمن العام - اسماء

تزامناً مع زيارة الملك للمحافظة

أخبار محلية العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

إدارة السير

أخبار محلية إغلاق طريق سيل الزرقاء اليوم من 11 ليلاً وتحويل السير القادم من عمان

الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية: عودة رحلات الملكية إلى بيروت الأحد المقبل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية “التربية” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي

الدفاع المدني

خاص بالوكيل تدهور حافلة مدرسية في عمان

بيني غانتس

فلسطين غانتس: على إسرائيل إخراج المختطفين وليس إدخال مستوطنين

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

أخبار محلية الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات - أسماء



 




الأكثر مشاهدة