“التربية” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي

الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية فوز وزارة التربية والتعليم الأردنية بجائزة التميز الحكومي العربي في دورته الثالثة، عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي.

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وهنأت المنظمة العربية الوزارة بهذا الإنجاز، الذي يُعد مؤشرًا على تقدم المملكة الأردنية الهاشمية في التعليم، الذي يؤكد التزامها بحق الطلبة في التعليم.



من جانبه، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال مشاركته في حفل جائزة التميز الحكومي العربي – الدورة الثالثة، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتورعزمي محافظة، الذي أقيم اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، أن فكرة مشروع الدمج والتنوع في التعليم انطلقت من مبدأ تكافؤ فرص التعليم لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.

وبين أن الوزارة خطت خطوات واسعة باتجاه تحقيق فرص التعليم للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء منظومة تشاركية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة والذي يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير السياسات والخدمات والبرامج التعليمية.