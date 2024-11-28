“التربية” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي

وهنأت المنظمة العربية الوزارة بهذا الإنجاز، الذي يُعد مؤشرًا على تقدم المملكة الأردنية الهاشمية في التعليم، الذي يؤكد التزامها بحق الطلبة في التعليم.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال مشاركته في حفل جائزة التميز الحكومي العربي – الدورة الثالثة، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتورعزمي محافظة، الذي أقيم اليوم الخميس في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، أن فكرة مشروع الدمج والتنوع في التعليم انطلقت من مبدأ تكافؤ فرص التعليم لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.
وبين أن الوزارة خطت خطوات واسعة باتجاه تحقيق فرص التعليم للطلبة ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء منظومة تشاركية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة والذي يعمل على تقديم الدعم الفني لتطوير السياسات والخدمات والبرامج التعليمية.
وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي؛ الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، لتكون الأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.
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