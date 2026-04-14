التربية تقرر وقف قطع الإجازة دون راتب للمعلمين اعتبارا من أيار المقبل

الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم وقف قطع الاجازة دون راتب للمعلمين والمعلمات بدءاً من صباح يوم 2026/5/3.



ووجهت الوزارة كتابا الى مدراء التربية والتعليم، مبررة ذلك من أجل استقرار العملية التعليمية.

