التربية تقرر وقف قطع الاجازات دون راتب للمعلمين

12:27 م

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الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم وقف قطع الاجازة بدون راتب وعلاوات للمعلمين والمعلمات بدءا من صباح يوم 4/5/2025. اضافة اعلان





ووجهت الوزارة كتابا الى مدراء التربية والتعليم، مبررة ذلك من أجل استقرار العملية التعليمية.