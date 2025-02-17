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"التربية" تكرّم الطلبة الأوائل والمديريات والمدارس المتميزة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 17-02-2025 04:35 م

الوكيل الإخباري-   رعت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، اليوم الاثنين، مندوبة عن وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، حفل تكريم الطلبة الأوائل على مستوى المملكة، والذي نظمته مؤسسة "درسل"، حيث تم تكريم 12 طالبا، إضافة إلى 13 مديرية حصدت المراكز الأولى، و14 مدرسة حققت أداء متميزا على مستوى المملكة، وذلك تقديرا لجهودهم وإنجازاتهم في مجال التعليم.

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وشمل التكريم مديري التربية والمشرفين المنسقين عن المديريات الفائزة، إلى جانب مديري المدارس والمعلمين في المدارس الأولى على مستوى المملكة. كما تم تقديم أجهزة لابتوب للطلبة الأوائل تقديرا لجهودهم المتميزة.


وحضر الحفل مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان، ومؤسس ورئيس منصة درسل، عبدالحميد حيدر، إضافة إلى مدير مشروع منصة "درسل" في المملكة، محمد كنعان، ومدير مديرية تكنولوجيا التعليم، محمد الشولي، وقسم المبادرات والمشاريع الإلكترونية.

 
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