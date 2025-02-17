"التربية" تكرّم الطلبة الأوائل والمديريات والمدارس المتميزة

وشمل التكريم مديري التربية والمشرفين المنسقين عن المديريات الفائزة، إلى جانب مديري المدارس والمعلمين في المدارس الأولى على مستوى المملكة. كما تم تقديم أجهزة لابتوب للطلبة الأوائل تقديرا لجهودهم المتميزة.
وحضر الحفل مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، المهندس منيب طاشمان، ومؤسس ورئيس منصة درسل، عبدالحميد حيدر، إضافة إلى مدير مشروع منصة "درسل" في المملكة، محمد كنعان، ومدير مديرية تكنولوجيا التعليم، محمد الشولي، وقسم المبادرات والمشاريع الإلكترونية.
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