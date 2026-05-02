التربية تكرم الفائزين بمسابقة روبوتات رياضية باليونان

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اعتزاز وزارة التربية بالطلبة المبدعين، مشيدا بالتميز الذي تشهده العديد من المدارس الأردنية خلال مشاركاتها الدولية.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم السبت، جاء ذلك خلال تكريم محافظة، بحضور أمين عام الوزارة لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، ومدير تربية لواء ماركا زياد العواودة، لطلبة مدرستي أبو بكر الرازي الثانوية للبنين وماركا للتحديات السمعية، التابعتين لمديرية ماركا، الفائزين في مسابقة الروبوتات الرياضية، التي أقيمت في مدينة "هيركلون" اليونانية، بمشاركة 55 دولة.



وبين محافظة، أن هذا الإنجاز يعكس صورة مشرفة عن الشباب الأردني وقدرته على المنافسة عالميا، ويجسد حرص الوزارة على دعم التميز والإبداع في مختلف المجالات.



وكان الفريق المشارك في البطولة قد حقق نتائج متميزة عكست مستوى التقدم والتميز الذي يحققه الطلبة الأردنيون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث حصل طلبة الفرع الهندسي (BTEC) في مدرسة أبو بكر الرازي، بالشراكة مع طلاب مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية، على المركز الأول في المسابقة على مستوى العالم.



ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهود الطلبة وإشراف المعلمين والدعم المستمر، ما يؤكد قدرة الشباب الأردني على المنافسة والتميز على المستوى الدولي.



وضم الفريق الطلابي الفائز كلا من: مشعل الرواد، وأيوب حسن، وملك نصار، وسامر سالم، حيث تمكنوا من تحقيق إنجاز وطني يعكس مستوى التميز الذي وصل إليه الطلبة الأردنيون في مجالات التعليم التقني والهندسي.



كما شمل التكريم الكوادر التعليمية والإدارية الداعمة، تقديرا لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز وتعزيز بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والريادة.