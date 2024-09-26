التربية تكرم الفائزين في مسابقة برنامج التدخلات العلاجية

وتهدف المسابقة، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الدعم الفني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لإظهار التقدير للكوادر التربوية والإدارية التي تقوم بعمل متميز في تنفيذ التدخلات العلاجية والتوعية بها، ولتعزيز ثقافة التميز والعمل الجماعي داخل مجتمع المدرسة، وتحفيز الكوادر التربوية والإدارية لتنفيذ التدخلات العلاجية بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية.
كما تهدف إلى زيادة الوعي بالبرنامج العلاجي عموما، والنتائج المرجوة منه، وفهم وتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة له، بما في ذلك مدى انتشاره واستخدامه على مستوى المدرسة.
وفاز في المسابقة، 15 مدرسة حكومية من مختلف مناطق المملكة، و6 ضباط إعلام واتصال يمثلون عددا من المديريات بالإضافة إلى الفائزين بالمسابقة، ثماني طالبات من مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية، تطوعن لتسجيل محتوى بلغة الإشارة لستين فيديو تمثل نصوصا من المواد الداعمة الخاصة بمبحث اللغة العربية للصفوف من الرابع إلى التاسع.
كما كرم الوزير أعضاء لجنة التقييم والتحكيم، التي ضمت ممثلين عن وزارة التربية، والمركز الوطني لتطوير المناهج، وخبراء تربويين وممثلين عن الجهات المانحة، بالإضافة الى تسليم الدروع التذكارية، وشهادات التقدير للفائزين والمكرمين، و منح كل من المدارس الفائزة مبلغ ألف دينار لإنفاقه على تحسين البيئة المدرسية وتعزيز أدوات تنفيذ التدخلات العلاجية.
وحضر الحفل الذي رعاه وزير التربية والتعليم عدد من من مدراء المديريات وكوادر الوزارة، والخبراء التربويين، والمعلمين ومدراء المدارس، بالإضافة إلى المكرمين.
-
أخبار متعلقة
-
هل تعتمد الهيئة المستقلة تطبيق سند في الإنتخابات المقبلة ؟
-
الأردن ينفذ العام المقبل أضخم عملية مسحية إحصائية تقوم بها المملكة
-
الأونروا: موازنتنا تكفي شهرا واحدا
-
"ثقافة البلقاء" تنظم ملتقى السلط للتنوع الثقافي
-
اختناق 36 طالبا ومعلمتين في مدرسة بالزرقاء
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة
-
بني مصطفى تلتقي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية
-
الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي