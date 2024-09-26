التربية تكرم الفائزين في مسابقة برنامج التدخلات العلاجية

الوكيل الإخباري- كرم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الفائزين بمسابقة برنامج التدخلات العلاجية في دورتها الأولى، والتي تم إطلاقها خلال العام الدراسي 2023/2024 ، والتي أعلنت اليوم الخميس خلال احتفال أقيم في مركز الحسين الثقافي في رأس العين .

اضافة اعلان



وتهدف المسابقة، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الدعم الفني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لإظهار التقدير للكوادر التربوية والإدارية التي تقوم بعمل متميز في تنفيذ التدخلات العلاجية والتوعية بها، ولتعزيز ثقافة التميز والعمل الجماعي داخل مجتمع المدرسة، وتحفيز الكوادر التربوية والإدارية لتنفيذ التدخلات العلاجية بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية.



كما تهدف إلى زيادة الوعي بالبرنامج العلاجي عموما، والنتائج المرجوة منه، وفهم وتقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة له، بما في ذلك مدى انتشاره واستخدامه على مستوى المدرسة.



وفاز في المسابقة، 15 مدرسة حكومية من مختلف مناطق المملكة، و6 ضباط إعلام واتصال يمثلون عددا من المديريات بالإضافة إلى الفائزين بالمسابقة، ثماني طالبات من مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية، تطوعن لتسجيل محتوى بلغة الإشارة لستين فيديو تمثل نصوصا من المواد الداعمة الخاصة بمبحث اللغة العربية للصفوف من الرابع إلى التاسع.



كما كرم الوزير أعضاء لجنة التقييم والتحكيم، التي ضمت ممثلين عن وزارة التربية، والمركز الوطني لتطوير المناهج، وخبراء تربويين وممثلين عن الجهات المانحة، بالإضافة الى تسليم الدروع التذكارية، وشهادات التقدير للفائزين والمكرمين، و منح كل من المدارس الفائزة مبلغ ألف دينار لإنفاقه على تحسين البيئة المدرسية وتعزيز أدوات تنفيذ التدخلات العلاجية.