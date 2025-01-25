التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني

كما كرم محافظة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت، الطالبات أرين الرفاعي، وبشرى النمراوي، ومنار المصري، والمعلمة آن الدواغرة رئيسة الفريق من مدرسة علعال الثانوية الشاملة المختلطة التابعة لمديرية تربية قصبة إربد الفائزات بالمستوى الثالث على مستوى الوطن العربي بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم Alecso في تونس.
و كرّم ايضا مديرة مدرسة إيمان بنت زيد، فريال الشخوت، التابعة لمديرية تربية الزرقاء الفائزة بجائزة المدرسة الذهبية في المسابقة.
وأكد الدكتور محافظة اعتزازه بالطلبة المبدعين، مشيدًا بالتميز الذي تشهده العديد من المدارس الأردنية خلال مشاركاتها الدولية.
وشهدت المسابقات، منافسات مع فرق مدرسية من دول عالمية وعربية، تمكن فيها الطلبة الأردنيون من تجاوز مراحل المسابقة، والتأهل وإحراز مراكز متقدمة.
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