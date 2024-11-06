التربية تكشف عن اجراءات هامة بشأن المدارس الحكومية والخاصة

وبحسب الوثيقة ، تأتي هذه الخطوة لمواجهة الطلب المتزايد على المدارس نتيجة للنمو السكاني وتخفيف الاكتظاظ في الصفوف الدراسية.
وأنهت وزارة التربية، من استحداث 164 شعبة جديدة لرياض الأطفال/ المستوى الثاني والعمل على تعزيز البيئة التعليمية الإيجابية في شعب رياض الأطفال من خلال توزيع أدوات التعلم والتعليم (الألعاب الداخلية) على 500 شعبة رياض أطفال موزعة على 291 مدرسة حكومية.
وطبقت وزارة التربية نظام الجودة الإلكتروني في رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
ونفذت كوادر الوزارة 499 زيارة تقييمية لمدارس حكومية وخاصة، حيث يجري العمل حاليا على تصنيف المدارس بناء على نتائج التقييم.
وأنهت تنفيذ برنامج رفع الاستعداد للتعلم الصيفي، بهدف تزويد الأطفال غير الملتحقين بالمستوى الثاني من رياض الأطفال بالمعارف والمهارات الأساسية وتعزيز التحاقهم بالصف الأول الأساسي، حيث نفذت البرنامج في 25 مديرية تربية وتعليم، حيث استفاد منه 2536 ألف طفل وطفلة.
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