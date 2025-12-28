الأحد 2025-12-28 09:35 م

التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين

ل
أرشيفية
الأحد، 28-12-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن امتحانات الثانوية العامة/ التكميلي مستمرة وفي موعدها المحدد بجدول الامتحانات، حيث تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وبين أن هناك تنسيقا بين الوزارة ودائرة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وفي حال تبين وجود أوضاع جوية قاسية تعوق وصول الطلبة إلى قاعات الامتحانات فسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه.


وفيما يخص الامتحانات المدرسية بالمدارس التي تم تعليق دوامها اليوم الأحد فإن هذه الاختبارات تؤجل لبعد أخر اختبار مدرسي على جدول الاختبارات لكل مدرسة.

 
 


ل

ل

ي

