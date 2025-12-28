التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين

الوكيل الإخباري- قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن امتحانات الثانوية العامة/ التكميلي مستمرة وفي موعدها المحدد بجدول الامتحانات، حيث تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا.

اضافة اعلان



وبين أن هناك تنسيقا بين الوزارة ودائرة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وفي حال تبين وجود أوضاع جوية قاسية تعوق وصول الطلبة إلى قاعات الامتحانات فسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه.