التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين

وبين أن هناك تنسيقا بين الوزارة ودائرة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية أولاً بأول، وفي حال تبين وجود أوضاع جوية قاسية تعوق وصول الطلبة إلى قاعات الامتحانات فسيتم اتخاذ القرار المناسب في حينه.
وفيما يخص الامتحانات المدرسية بالمدارس التي تم تعليق دوامها اليوم الأحد فإن هذه الاختبارات تؤجل لبعد أخر اختبار مدرسي على جدول الاختبارات لكل مدرسة.
-
أخبار متعلقة
-
مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحاً غداً الاثنين
-
توضيح هام من التعليم العالي حول تأجيل دوام الجامعات
-
بلدية رابية الكورة تمدد دوام ضريبة الأبنية حتى 5 مساء
-
آبار مياه الأمطار في الكورة نموذج للعمل الخيري المستدام
-
أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن
-
استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال
-
مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين
-
"صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات