التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»

الوكيل الإخباري- يختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، السبت، آخر امتحاناتهم للدورة التكميلية، في مبحث تاريخ الأردن، لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن جلسة الامتحان تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 27 كانون الأول الماضي وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.