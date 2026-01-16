الجمعة 2026-01-16 09:46 م

التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»

الجمعة، 16-01-2026 08:34 م

الوكيل الإخباري-  يختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، السبت، آخر امتحاناتهم للدورة التكميلية، في مبحث تاريخ الأردن، لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن جلسة الامتحان تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 27 كانون الأول الماضي وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.


ورجحت الوزارة إعلان نتائج «التوجيهي» في النصف الأول من شباط المقبل، مؤكدة أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

 
 


