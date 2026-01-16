التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»

وقالت وزارة التربية والتعليم إن جلسة الامتحان تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 27 كانون الأول الماضي وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر.
ورجحت الوزارة إعلان نتائج «التوجيهي» في النصف الأول من شباط المقبل، مؤكدة أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.
