الجمعة 2025-07-11 11:17 م
 

التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 11-07-2025 09:27 م
الوكيل الإخباري-  كشف أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الجمعة، أن  نتائج الثانوية العامة ستكون في الثلث الأول من شهر آب المقبل.اضافة اعلان


واختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.
 
 
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