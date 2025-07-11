التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

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الوكيل الإخباري- كشف أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الجمعة، أن نتائج الثانوية العامة ستكون في الثلث الأول من شهر آب المقبل. اضافة اعلان





واختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.