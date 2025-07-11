التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

واختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.
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