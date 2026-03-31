الثلاثاء 2026-03-31 12:07 م

التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2026

الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026، وذلك للطلبة الراغبين في التقدّم للامتحان ممن لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة المحددة سابقًا.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن فترة التمديد ستستمر يومي الأربعاء والخميس، الأول والثاني من شهر نيسان المقبل، وأكدت أن خدمة الدفع الإلكتروني ما تزال متاحة للطلبة الذين أتمّوا عملية التسجيل إلكترونيًا خلال الفترة الماضية، ولم يستكملوا إجراءات الدفع حتى الآن.
 
 


