الثلاثاء 2025-07-08 12:41 م
 

التربية تنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء

التربية تنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء
التربية تنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء
 
الثلاثاء، 08-07-2025 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة التربية والتعليم أسئلة امتحان اليوم الثلاثاء 2025/7/8 .اضافة اعلان


وكان امتحان اليوم للطلبة في المباحث التالية :

الدراسات الإسلامية
النظم الإسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات
الصناعات الزراعية
الإدارة والسلامة المهنية

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