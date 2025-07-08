التربية تنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء

وكان امتحان اليوم للطلبة في المباحث التالية :
الدراسات الإسلامية
النظم الإسلامية وفقه الدعوة وفقه المعاملات
الصناعات الزراعية
الإدارة والسلامة المهنية
للاطلاع على الأسئلة أنقر هنا
-
أخبار متعلقة
-
"قافلة النزاهة" تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني
-
مشتل "فيصل الزراعي" يرفع وتيرة الإنتاج استعدادا لتوزيع أكثر من مليون شتلة
-
مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين
-
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية
-
رغبة سورية في نقل التجربة الأردنية بملف المياه إلى سوريا
-
البلقاء التطبيقية تستحدث برنامجا لبكالوريوس الترجمة في كلية السلط للعلوم الإنسانية
-
أبوزيد: حادث بيت حانون رسالة بالنار أُلقيت على طاولة المفاوضات
-
مناشدة للعثور على ثمانيني مفقود في عمّان