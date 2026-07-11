السبت 2026-07-11 12:52 م

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم السبت

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التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم السبت
 
السبت، 11-07-2026 12:37 م
الوكيل الإخباري-    نشرت وزارة التربية والتعليم أسئلة امتحان طلبة التوجيهي اليوم السبت، والذي كان بمبحثا اللغة العربية (تخصص) والكيمياء.اضافة اعلان


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