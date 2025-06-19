التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث التربية الإسلامية

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الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم أسئلة امتحان طلبة التوجيهي اليوم الخميس، والذي كان بمبحث التربية الإسلامية لكافة الفروع.

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