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التربية تنشر أسئلة امتحان الرياضيات "الورقة الثانية"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 29-06-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-   نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي، نماذج أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) لمنهاج الرياضيات "الورقة الثانية" اليوم .اضافة اعلان


أسئلة الامتحان من هنا 
 
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