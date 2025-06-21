التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان مبحث اللغة العربية اليوم السبت.



وتوجه 167459طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية كافة، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" في يومه الثاني، وذلك من أصل 209871 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 147461من الطلبة النظاميين، و62410 من طلبة الدراسة الخاصة.

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