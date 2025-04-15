التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 لطلبة الصف الحادي عشر.

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