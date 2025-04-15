الثلاثاء 2025-04-15 09:14 ص
 

التربية تنشر جدول امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

ل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 لطلبة الصف الحادي عشر.

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وتاليا الجدول:

 



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