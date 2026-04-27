الإثنين 2026-04-27 01:19 م

التربية تنظم فعاليات معرض "يوم المهن"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة في مدرسة تلاع العلي الثانوية للبنات اليوم الاثنين، فعاليات معرض "يوم المهن".

وافتتح أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور محمد غيث، مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة معرض الوسائط الإبداعية، واطلع على مشاريع الطلبة وأعمالهم التي عكست مهاراتهم في مجالات التعليم المهني والتقني، مؤكدا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز ثقافة العمل المهني لدى الطلبة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.


وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مسارات التعليم المهني والتقني، بما يسهم في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات نوعية تواكب التطورات الحديثة وتفتح أمامهم آفاقا واسعة للابتكار والإنتاج.
وتضمن المعرض مشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث جرى تكريم الجهات المشاركة والطلبة المتميزين تقديرا لجهودهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات.


وحضر الفعالية عدد من المسؤولين التربويين وأولياء الأمور، إلى جانب كوادر تعليمية وطلبة.

 
 


