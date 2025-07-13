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"التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 13-07-2025 04:33 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص في إقليم الجنوب، لبحث آليات التعاون في مجال التعليم المهني والتعليم القائم على العمل.

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وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع مشترك مع "اليونسكو" ووزارة الشؤون العالمية الكندية، يستمر لأربع سنوات تحت عنوان: "تحويل التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن"، ويهدف إلى تطوير نظام التعليم المهني ليتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويعالج قضايا البطالة والتفاوت بين الجنسين.

 
 
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