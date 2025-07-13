"التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع مشترك مع "اليونسكو" ووزارة الشؤون العالمية الكندية، يستمر لأربع سنوات تحت عنوان: "تحويل التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن"، ويهدف إلى تطوير نظام التعليم المهني ليتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويعالج قضايا البطالة والتفاوت بين الجنسين.
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