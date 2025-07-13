"التربية" تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص في إقليم الجنوب، لبحث آليات التعاون في مجال التعليم المهني والتعليم القائم على العمل.

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