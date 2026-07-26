الأحد 2026-07-26 11:03 م

التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس

﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، ينعى معالي وزير التربية وا
البقاء لله
 
الأحد، 26-07-2026 09:51 م
الوكيل الإخباري-   نعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلةً بوزيرها الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، والأمناء العامين، ومدير التربية والتعليم للواء قصبة إربد الدكتور رعد الخصاونة، والأسرة التربوية، الطالب عبدالله بسام عبد اللطيف إدريس، أحد طلبة الصف الخامس الأساسي في مدرسة الحسن بن الهيثم الأساسية للبنين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.اضافة اعلان


وأعربت الوزارة عن خالص مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
 
 


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