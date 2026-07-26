التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس

وأعربت الوزارة عن خالص مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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