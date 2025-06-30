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التربية تنهي صرف كافة السلف للمتقدمين على منصتها الإلكترونية

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة التربية والتعليم/ صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة صرف جميع السلف للمستحقين المتقدمين على المنصة الإلكترونية، حيث تم تحويل آخر دفعة للمستحقين للبنوك اليوم الاثنين.

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وتضمنت الدفعة التي تم صرفها اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، أسماء 3693 مستفيدا ومستفيدة من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي يبلغ (4.039.000) دينار، حيث دعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم.


ويأتي ذلك متابعة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة التربية والتعليم وتخصيص المبالغ اللازمة لتغطية وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام.


وبذلك يكون استفاد من هذه السلف جميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط، حيث كانت الوزارة قد صرفت مبلغ 3 ملايين دينار لحوالي 2702 من المستفيدين من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة مع بداية شهر حزيران الحالي، إضافة إلى صرف مبلغ 2 مليون دينار بتاريخ 15 حزيران لحوالي 1743 مستفيدا ومستفيدة.

 
gnews

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