التربية تنهي صرف كافة السلف للمتقدمين على منصتها الإلكترونية

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة التربية والتعليم/ صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة صرف جميع السلف للمستحقين المتقدمين على المنصة الإلكترونية، حيث تم تحويل آخر دفعة للمستحقين للبنوك اليوم الاثنين.

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وتضمنت الدفعة التي تم صرفها اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، أسماء 3693 مستفيدا ومستفيدة من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى بمبلغ إجمالي يبلغ (4.039.000) دينار، حيث دعت الوزارة المستفيدين من هذه السلف لمراجعة البنوك المحولة رواتبهم إليها لاستلام مستحقاتهم.



ويأتي ذلك متابعة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة التربية والتعليم وتخصيص المبالغ اللازمة لتغطية وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام.