التربية توضح بشأن دوام المدارس غدا

وحددت الوزارة دوام المدارس بعد رمضان؛ ليكون كما كان عليه قبل رمضان.
وبحسب كتاب وجهته الوزارة للمدارس؛ فإن الحصة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 45 دقيقة.
أما مدارس الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 40 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30 ظهرا.
وحدد بلاغ لرئيس الوزراء عطلة عيد الفطر اعتبارا من صباح الأحد الموافق 30 آذار الماضي، وحتى مساء الأربعاء.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9% عن العام 2024
-
الملك يشارك اليوم في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا
-
حركة تنزه نشطة خلال عطلة العيد في الرصيفة
-
الأردن يرحب بتصويت البرلمان الأوروبي على حزمة المساعدات المالية الكلية للمملكة
-
الأمن العام: 30 ألف اتصال على هاتف الطوارئ 911 منذ بداية عطلة العيد
-
حادث سير على اشارة السادس
-
حركة سياحية نشطة في البترا خلال العيد
-
85 بالمئة نسبة الأشغال في محمية غابات عجلون