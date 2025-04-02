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التربية توضح بشأن دوام المدارس غدا

مبنى وزارة التربية والتعليم
مبنى وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 02-04-2025 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدر في وزارة التربية والتعليم الأربعاء، إنّ دوام المدارس الخميس، سيكون كالمعتاد قبل شهر رمضان المبارك في جميع القطاعات التعليمية.اضافة اعلان


وحددت الوزارة دوام المدارس بعد رمضان؛ ليكون كما كان عليه قبل رمضان.

وبحسب كتاب وجهته الوزارة للمدارس؛ فإن الحصة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا لمدارس الفترة الواحدة، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 45 دقيقة.

أما مدارس الفترتين، فتبدأ الحصة الأولى في الفترة الصباحية الساعة السابعة صباحا، وتكون مدة الحصة الصفية فيها 40 دقيقة، على أن تبدأ الحصة الأولى في الفترة المسائية الساعة 12:30 ظهرا.

وحدد بلاغ لرئيس الوزراء عطلة عيد الفطر اعتبارا من صباح الأحد الموافق 30 آذار الماضي، وحتى مساء الأربعاء.
 
gnews

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