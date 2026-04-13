التربية توضح حول الحذف من مناهج التوجيهي

الإثنين، 13-04-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   كشف أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عن الجهة التي تعد الورقة الامتحانية للتوجيهي.



وقال العجارمة خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن من يعد امتحان التوجيهي هم المشرفون التربويون من الميدان التربوي من أهل الاختصاص في القياس والتقويم.

وأضاف أن أي مشرف تربوي يشارك بإعداد أوراق امتحان التوجيهي لديه مؤهل في القياس والتقويم بالإضافة إلى شهادة الماجستير أو الدكتوراه في الاختصاص نفسه.

وأشار العجارمة إلى عدم وجود حذف أو تخفيف في مواد التوجيهي وهو إجراء غير تربوي وأن المباحث مبنية على منهجية علمية ونتاجات تعليمية واضحة تحقق التوازن بين عمق المحتوى وجودة التعلم.
 
 


المرأة والجمال القبعات الكبيرة في تنسيقات ربيع 2026

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البقور

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان فرص التهدئة بعد المفاوضات الأميركية الإيرانية

أخبار محلية الحكومة: على كل أردني بلغ 18 عاما أن يصرح عن عنوانه

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

كيف يؤثر الإفراط في الحلويات على القلق؟

فيديو منوع الطريقة الصحيحة لاستخدام خيط الأسنان



 






