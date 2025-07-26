التربية توضح حول امتحان التوجيهي وتدريب المعلمين

الوكيل الإخباري- أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، أن العمل جارٍ لتحويل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى امتحان إلكتروني.

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وقال محافظة إن ذلك سيكون عبر بنك أسئلة يُعدّه المركز الوطني لتطوير المناهج، في إطار خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تحديث نظام التقييم وتعزيز العدالة والموضوعية.



وأشار إلى أن الوزارة تواكب باستمرار التطورات المتسارعة في التعليم وأساليب التدريس الحديثة، مؤكداً أن المناهج تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.