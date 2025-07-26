التربية توضح حول امتحان التوجيهي وتدريب المعلمين

وأشار إلى أن الوزارة تواكب باستمرار التطورات المتسارعة في التعليم وأساليب التدريس الحديثة، مؤكداً أن المناهج تخضع لمراجعة وتطوير مستمرين بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.
ولفت محافظة إلى الجهود المبذولة في تحديث أدوات وأساليب تدريس اللغة الإنجليزية، خصوصاً ما يتعلق بمهارات المحادثة والاستماع، وتدريب المعلمين على التقنيات التعليمية الحديثة وأساليب التقييم غير التقليدية، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية وينعكس إيجابًا على مستوى الطلبة.
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