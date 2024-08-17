التربية توضح حول تسليم الكتب المدرسية وتغييرها لبعض الصفوف

وبينت الشخاترة، أنه تم تغيير كتب اللغة العربية للصفوف "الثاني، والخامس، والثامن، والحادي عشر"، وتغيير كتب اللغة الإنجليزية للصف "الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر".
كما تم تغيير كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف "الثاني، والخامس، والثامن، والحادي عشر، وكتب التربية المهنية للصفوف "الرابع، والسادس، والثامن، وكتب المهارات الرقمية للصفوف "السابع، والتاسع، والحادي عشر".
وفيما يتعلق بالكتب للصف الحادي عشر الأكاديمي، بينت الشخاترة، أن مناهجهم مطورة لجميع المباحث.
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