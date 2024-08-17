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التربية توضح حول تسليم الكتب المدرسية وتغييرها لبعض الصفوف

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

السبت، 17-08-2024 05:18 م
الوكيل الإخباري-     قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم سحر الشخاترة، السبت، انه فيما يتعلق بالكتب المدرسية إنّ هنالك كتبا مطورة للعام الدراسي 2024-2025، لمجموعة من الصفوف وشملت بعض المباحث وفي بعض المراحل شملت جميع المباحث وهي الصف الحادي عشر الأكاديمي فيما يتعلق بالصفوف الأخرى شملت بعض الكتب أي تم توريدها إلى مستودعات وزارة التربية، ومديرية التربية تقوم باستلام الكتب لتوزيعها على الطلبة.

وبينت الشخاترة، أنه تم تغيير كتب اللغة العربية للصفوف "الثاني، والخامس، والثامن، والحادي عشر"، وتغيير كتب اللغة الإنجليزية للصف "الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر".

كما تم تغيير كتب الدراسات الاجتماعية للصفوف "الثاني، والخامس، والثامن، والحادي عشر، وكتب التربية المهنية للصفوف "الرابع، والسادس، والثامن، وكتب المهارات الرقمية للصفوف "السابع، والتاسع، والحادي عشر".

وفيما يتعلق بالكتب للصف الحادي عشر الأكاديمي، بينت الشخاترة، أن مناهجهم مطورة لجميع المباحث.
gnews

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