الإثنين 2025-06-02 10:54 ص
 

التربية توضح حول صرف السلف الطارئة للمعلمين

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أرشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة وبناء على توجيه من رئيس الوزراء، ستبدأ بصرف السلف الطارئة لثلاثة آلاف معلم من المتقدمين للحصول عليها بواقع 3 ملايين دينار.

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واكد الدكتور محافظة ان السلف ستكون في حسابات المعلمين في البنوك اعتبارا من صباح يوم بعد غد الأربعاء.

 
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