التربية توضح حول صرف السلف الطارئة للمعلمين

الوكيل الإخباري- قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الوزارة وبناء على توجيه من رئيس الوزراء، ستبدأ بصرف السلف الطارئة لثلاثة آلاف معلم من المتقدمين للحصول عليها بواقع 3 ملايين دينار.

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