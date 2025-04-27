التربية توضح حول قرار تأنيث المدارس

وعدّد الهواري الأهداف التي دفعت بتأنيث الكوادر؛ ومنها تحسين التحصيل الدراسي وزيادة الدعم النفسي، مشيرا إلى أنه ووفقا لدراسات عالمية فإن تأنيث التعليم للصفوف الأولى أظهر تحسنا أكبر في التحصيل الدراسي للطلبة بنسبة 73.5%.
ومن الأهداف؛ تعزيز الشعور بالأمان وزيادة الدعم النفسي، إذ إن وجود المعلمات كهيئة تدريسية للصفوف الأولى يوفّر بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما نفسيا للطلبة، وفق ما ذكر الهواري.
وأضاف الهواري، أن تأنيث الكوادر يحسّن جودة التعليم في المراحل الأولى من عمر الطفل، إذ إن تعامل الإناث وخاصة للصفوف الأساسية سيكون أكثر عطفا ورعاية وحنانا وأمومة، والتي بدورها توسّع مساحة الأمان وحب التعليم والانتماء للمكان، وفق الهواري.
وبحسب الهواري سيشمل القرار 123 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة.
وقال إن تأنيث المدارس سيتم من خلال رصيد الكادر التعليمي من المعلمات الموجود، مشيرا إلى أن الوزارة ستعين معلمات جدد في حال دعت الحاجة.
ويبدأ العمل بتطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل، وفق الهواري.
وأوعز وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، في قرار نشر الأحد، بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.
وفي كتاب وجهه الوزير إلى مديريات التربية والتعليم، أوعز بنقل الكوادر في المراكز التعليمية والإدارية وتعويض النقص الحاصل في المدارس وإدراجها على بطاقة التشكيلات المدرسية للعام 2025 – 2026.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين
-
تسجيل 20 براءة اختراع خلال الربع الأول من العام الحالي
-
تعديل على برنامج توزيع المياه بلواء بني عبيد
-
المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن
-
عجلون: حملة نظافة في محيط قلعة عجلون وموقع التلفريك
-
قرار بتأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور للصفوف السادس فما دون
-
مذكرة تفاهم بين "اليرموك" ومعهد الإدارة العامة في مجالات الإدارة والتحول الرقمي