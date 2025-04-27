التربية توضح حول قرار تأنيث المدارس

الوكيل الإخباري- قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم، فيصل الهواري، الأحد، إن قرار تأنيث الكوادر التعليمية لمدارس الذكور التي تنتهي بالصف السادس، جاء لعدة أسباب أبرزها تحسين التحصيل الدراسي للأطفال.

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وعدّد الهواري الأهداف التي دفعت بتأنيث الكوادر؛ ومنها تحسين التحصيل الدراسي وزيادة الدعم النفسي، مشيرا إلى أنه ووفقا لدراسات عالمية فإن تأنيث التعليم للصفوف الأولى أظهر تحسنا أكبر في التحصيل الدراسي للطلبة بنسبة 73.5%.



ومن الأهداف؛ تعزيز الشعور بالأمان وزيادة الدعم النفسي، إذ إن وجود المعلمات كهيئة تدريسية للصفوف الأولى يوفّر بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما نفسيا للطلبة، وفق ما ذكر الهواري.



وأضاف الهواري، أن تأنيث الكوادر يحسّن جودة التعليم في المراحل الأولى من عمر الطفل، إذ إن تعامل الإناث وخاصة للصفوف الأساسية سيكون أكثر عطفا ورعاية وحنانا وأمومة، والتي بدورها توسّع مساحة الأمان وحب التعليم والانتماء للمكان، وفق الهواري.



وبحسب الهواري سيشمل القرار 123 مدرسة من مجموع المدارس في المملكة.



وقال إن تأنيث المدارس سيتم من خلال رصيد الكادر التعليمي من المعلمات الموجود، مشيرا إلى أن الوزارة ستعين معلمات جدد في حال دعت الحاجة.



ويبدأ العمل بتطبيق القرار في بداية العام الدراسي المقبل، وفق الهواري.



وأوعز وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، في قرار نشر الأحد، بتأنيث المدارس التي كادرها التعليمي من الذكور والتي تنتهي بالصف السادس فما دون.