التربية توضح حول موعد صرف رواتب التعليم الإضافي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب العاملين في برامج التعليم الإضافي للمعلمين الأردنيين، والتعليم المسائي للمعلمين السوريين، إضافة إلى رواتب العاملين في برامج رياض الأطفال والمخيمات، إلى البنوك اليوم الأربعاء.

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