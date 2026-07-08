الأربعاء 2026-07-08 02:59 م

التربية توضح حول موعد صرف رواتب التعليم الإضافي

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء أعلنت عن فقدان موظفين لوظيفتيهما، وذلك بعد تغيبهما عن العمل دون إجازة قانونية أو عذر مشروع لمدة عشرة أيام فأكثر، متصلة أو متقطعة، خلال سنة، وفقًا لأحكام نظا
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 08-07-2026 01:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب العاملين في برامج التعليم الإضافي للمعلمين الأردنيين، والتعليم المسائي للمعلمين السوريين، إضافة إلى رواتب العاملين في برامج رياض الأطفال والمخيمات، إلى البنوك اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن عملية التحويل تمت تمهيدًا لصرف المستحقات المالية للمستفيدين، حيث يمكن للمستفيدين متابعة حساباتهم البنكية خلال اليوم وفق إجراءات الصرف المعتمدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

أخبار الشركات البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي 6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

أخبار الشركات زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي ناقلة غاز قطرية متضررة تنتظر عمليات الإنقاذ بعد تعرضها لهجوم قرب مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 