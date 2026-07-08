التربية توضح حول موعد صرف رواتب التعليم الإضافي

وأكدت الوزارة أن عملية التحويل تمت تمهيدًا لصرف المستحقات المالية للمستفيدين، حيث يمكن للمستفيدين متابعة حساباتهم البنكية خلال اليوم وفق إجراءات الصرف المعتمدة.
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