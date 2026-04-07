التربية توقع مُذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "إثبات مفهوم النقل المدرسي" في البادية الجنوبية والعقبة

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التربية والتعليم وائتلاف شركات محلية ودولية اليوم الثلاثاء مُذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع "إثبات مفهوم النقل المدرسي في منطقة البادية الجنوبية والعقبة".

اضافة اعلان



وتهدف المذكرة إلى التعاون المُشترك بين الطرفين؛ لإيجاد حل مُتكامل يُغطي كافة جوانب منظومة النقل المدرسي للطلبة والموظفين في بعض مناطق الجنوب، مع قابليتها للتعديل.



ويبلغ إجمالي المدارس المُستهدفة بحسب المذكرة؛ (61) مدرسة بما في ذلك مدارس مُجمع الأردن/ العقبة، التي تضم (9089) طالبًا و (849) موظفًا، في مناطق: لواء الحسينية، قضاء أذرح، قضاء الجفر، قضاء المريغة، التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية، ولواء الحسا التابع لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة، ولواء القويرة، وقصبة العقبة، التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة، ولواء القطرانة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك.



ويأتي ذلك لتوفير خدمات نقل مُنظمة وذات أثر مُباشر، بهدف تعزيز سلامة الطلبة وتيسير وصولهم وتحسين نواتج التعلُم من خلال توفير نظام نقل مدرسي حديث وموثوق ومُستدام في الأردن، من أجل تخطيط وتنفيذ مشروع "إثبات مفهوم النقل المدرسي" ومُتابعتهِ وتقييمه، وتبادل البيانات وإشراك أصحاب المصلحة وتعزيز الجاهزية التشغيلية.



ويتولى ائتلاف الشركات وفق المذكرة وبعد توقيع اتفاقية التشغيل النهائي؛ مسؤولية نقل طلبة المدارس الحكومية ومُعلميها في المناطق المُستهدفة في إقليم الجنوب لمُدة (24 شهرًا) المُحددة وفق التقويم المدرسي والمواعيد المُعتمدة من الوزارة؛ بناءً على أعداد الفئة المُستهدفة والتكلفة الإجمالية للراكب؛ بكلفة تقديرية تبلغ (27.5) سبعة وعشرين دينارًا ونصف لكل طالب و/ أو مُعلم، من خلال نشر أسطول تجريبي مكون من (115) حافلة مدرسية جديدة ضمن المناطق المُختارة؛ قابل للزيادة والتعديل في مرحلة التعاقد.



كما يتولى الائتلاف تركيب تقنيات أمان مُتقدمة على متن الحافلة، ونظام لمُراقبة السلوك للسائق والركاب وأنظمة تحذير النقاط العمياء والتصادم، وإنذار طوارئ مُتكامل مع نظام التنبيه الوطني ذي الصلة، إضافة الى تركيب نظام المُراقبة التلفزيونية الداخلي والخارجي، مع إتاحة وصول آمن للواجهة الخلفية، وتسجيل الأحداث والاحتفاظ بها، وإشراف قائم على الصلاحيات.



كما يتولى ائتلاف الشركات وفق المذكرة، توفير منصة لإدارة الأسطول مدعومة بنظام التتبع ( GPS) ومُراقبة السرعة والالتزام بالمسارات وتحليلات الأداء على مستوى الخدمة، وإعادة تشغيل الأحداث وإصدار التقارير ذات العلاقة، وتضمين خدمات تعريف الطلبة وتسجيل حضورهم للحافلة؛ عبر بطاقة ذكية أو التعرف إِلى الوجه، وإشعارات تلقائية لأولياء الأمور عند الصعود والنزول من الحافلة؛ بتطبيق موحد للهواتف الذكية لأولياء الأمور، يُتيح تتبع موقع الحافلة مُباشرةً، وتحديثات الحالة وإمكانية مُشاهدة محدودة للكاميرات عند الاقتضاء ومزودة بأنظمة معلومات للركاب على متن الحافلات لعرض معلومات المسار والتوقفات وإرشادات السلامة، مع إمكانية عرض نشرات المدرسة والإشعارات الحساسة للوقت.

ويتولى الائتلاف كذلك إنشاء مركز للعمليات والتحكم للتخطيط للمسارات والجدولة، والمراقبة المُباشرة، واتصالات السائقين، والاستجابة للحوادث، ولوحات مؤشرات الأداء الرئيسة وإصدار التقارير الدورية عن الأداء، بالإضافة إلى تدريب السائقين ومساعدي الحافلات على القيادة الآمنة، والتعامل مع الطوارئ، واستخدام الأنظمة على متن الحافلة، وحماية الطلبة، ومعايير جودة الخدمة.