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التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 08-10-2024 07:17 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم، محمد المومني، الثلاثاء، إن دبلوم تأهيل المعلمين الذي تنتهجه الوزارة حاليا، يمنح الطالب "المعلم" درجة علمية تحت مسمى "دبلوم عالي" في التربية وإعداد المعلمين تحت الخدمة، ويتكون من 27 ساعة دراسية.

وأضاف المومني، أن دبلوم تأهيل المعلمين يضمن تأهيلهم وتدريبهم وإعطائهم المهارات اللازمة قبل دخول مهنة التعليم، مؤكدا أن الدبلوم حاليا "ليس إلزاميا"، وإنما يمنح حامله أفضلية في التعيين بوزارة التربية والتعليم.

وبين أن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل المعلمين على مرحلتين؛ أولهما ما قبل دخول الخدمة، والثانية بعد أو أثناء الخدمة، وفق الممارسات العالمية الفضلى، لافتا إلى أن أهمية التدريب وتأهيل المعلمين ليكونوا على قدر الكفاءة، بما ينعكس على مستوى التعليم للطلبة في المدارس.

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وأشار إلى أن أهمية دبلوم إعداد المعلمين، الذي تم تطويره بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والخارجيين، لتأهيل المعلمين قبل دخولهم مهنة التعليم بشكل رسمي في المدارس.

 
gnews

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