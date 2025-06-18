التربية: دفعة جديدة من سلف صندوق الضمان نهاية حزيران الحالي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم صرف مبلغ 4 ملايين و700 ألف دينار لحوالي 4 آلاف من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة وذلك قبل نهاية شهر حزيران الحالي.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه جرى صرف مبلغ 3 ملايين دينار لحوالي ( 2702) من المستفيدين من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة مع بداية شهر حزيران الحالي، إضافة إلى صرف مبلغ 2 مليون دينار بتاريخ 15 حزيران لحوالي (1743) مستفيداً ومستفيدة.