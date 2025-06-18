التربية: دفعة جديدة من سلف صندوق الضمان نهاية حزيران الحالي

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه جرى صرف مبلغ 3 ملايين دينار لحوالي ( 2702) من المستفيدين من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة مع بداية شهر حزيران الحالي، إضافة إلى صرف مبلغ 2 مليون دينار بتاريخ 15 حزيران لحوالي (1743) مستفيداً ومستفيدة.
ويأتي ذلك متابعة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة التربية والتعليم وتخصيص المبالغ اللازمة لتغطية وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام.
-
أخبار متعلقة
-
العقيد شادي الهباهبة يهنئ المنتخب الوطني بمناسبة تأهله لمونديال كأس العالم لكرة القدم
-
وزارة السياحة تطلق آلية تواصل مع السياح المتأثرين بالأحداث الإقليمية
-
35 % ارتفاع بعدد الشركات المسجلة
-
التربية ترفع عقوبة الحرمان في التوجيهي وترجح اعلان النتائج في هذا الموعد
-
إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة
-
دورة في "زراعة المفرق" حول صحة وسلامة الغذاء
-
وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
-
"ثقافة المفرق" تنظم أمسية شعرية في بيت الشعر