الأربعاء 2025-06-18 09:09 م
 

التربية: دفعة جديدة من سلف صندوق الضمان نهاية حزيران الحالي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم صرف مبلغ 4 ملايين و700 ألف دينار لحوالي 4 آلاف من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة وذلك قبل نهاية شهر حزيران الحالي.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه جرى صرف مبلغ 3 ملايين دينار لحوالي ( 2702) من المستفيدين من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة مع بداية شهر حزيران الحالي، إضافة إلى صرف مبلغ 2 مليون دينار بتاريخ 15 حزيران لحوالي (1743) مستفيداً ومستفيدة.


ويأتي ذلك متابعة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة التربية والتعليم وتخصيص المبالغ اللازمة لتغطية وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام.

 
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